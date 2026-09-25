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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 14:54

Fórum de Infraestrutura e Logística debaterá alternativas para destravar economia gaúcha

Dirigentes da Câmara Brasil-Alemanha no RS foram recebidos na sede do JC

Dirigentes da Câmara Brasil-Alemanha no RS foram recebidos na sede do JC

Artur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Com ênfase no debate sobre a solução para gargalos logísticos como a precariedade das rodovias, a ineficiência das ferrovias e a automação portuária no Rio Grande do Sul, o 14º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística, organizado pela Câmara Brasil-Alemanha, ocorre no dia 15 de outubro, no Hotel Deville Prime Porto Alegre.

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