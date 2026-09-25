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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:30

Inovação no agronegócio: startups otimizam cadeias produtivas no Brasil

João Carlos de Oliveira é presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

João Carlos de Oliveira é presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

GS1 Brasil/Divulgação/JC
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João Carlos de Oliveira
João Carlos de Oliveira

Presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

O agronegócio brasileiro reúne cadeias produtivas extensas, diferentes perfis de empresas e um volume crescente de informações. Do campo à indústria, passando pela armazenagem, logística e comercialização, cada etapa gera dados que podem ajudar a melhorar processos, reduzir perdas e orientar decisões. Transformar esse volume de registros em informação útil, porém, exige tecnologia e conhecimento sobre as necessidades de cada elo.

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