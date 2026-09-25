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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:30

Como a IA elimina o custo invisível da espera na logística?

Alisson Sousa é PO (Product Owner) da MáximaTech

Alisson Sousa é PO (Product Owner) da MáximaTech

MáximaTech/Divulgação/JC
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Alisson Sousa
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