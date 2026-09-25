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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:10

Governo gaúcho vai contestar modelo federal para a malha ferroviária do Sul

Usuários da hidrovia do Guaíba apontaram burocracia e falta de previsibilidade como entraves

Usuários da hidrovia do Guaíba apontaram burocracia e falta de previsibilidade como entraves

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
O governo do Rio Grande do Sul contratou uma consultoria para fazer uma análise aprofundada da malha ferroviária gaúcha e contestar o modelo de concessão proposto pelo governo federal. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Clóvis Garcez Magalhães, durante a Palestra Fórum Liderança da Logística RS, promovido pelo Instituto PORTa no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, dentro da programação da Semana Caldeira.

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