Sergs Debates discute infraestruturas: como avançar e se adequar às exigências do clima

Enquanto conclui mais um rescaldo de evento climático, o Rio Grande do Sul está diante de inúmeros desafios. Um dos principais deles é duplo: abrir um novo ciclo de desenvolvimento ao mesmo tempo em que cria infraestruturas que tragam mais resiliência aos efeitos do clima. Essa foi a tônica do Sergs Debates: Infraestruturas para o RS, realizado nesta quarta-feira (23) na sede da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), em Porto Alegre.
O Estado precisa voltar seus olhos para o futuro e definir o que será necessário para sustentar o desenvolvimento, aumentar a competitividade e preparar o território para os próximos anos. Para além de reconstruir o que foi perdido, técnicos de diversas áreas como saneamento, meio ambiente, construção civil, infraestrutura e projetos especiais se reuniram à mesa levantando ideias sobre o que o Rio Grande do Sul precisa construir, modernizar e transformar.
“Mais uma vez, promovemos uma discussão essencialmente técnica, plural e apartidária”, avaliou o presidente da Sociedade de Engenharia, Leonardo Treiguer. “Podemos dizer que estamos honrados de contribuir para trazer à tona, a partir de uma visão baseada em dados e evidências concretas, projetos de futuro que orientem políticas públicas prioritárias para o nosso estado se desenvolver, pensando na economia, no ambiente e nas pessoas”, afirmou.
Debates e discussões
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