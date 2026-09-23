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CapaJC LogísticaCombustíveis

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:03

ANP multa distribuidoras de combustíveis em mais de R$ 200 mi por aumento abusivo de preços

Mais de 1.350% de aumento nas margens brutas foi detectado pela agência

Mais de 1.350% de aumento nas margens brutas foi detectado pela agência

Tânia Meinerz/JC
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Agências
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta quarta-feira, 23, que já aplicou multas a distribuidoras de combustíveis por elevação abusiva de preços em valor total superior a R$ 200 milhões.

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