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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:02

Instabilidade em GPS afeta voos da Azul com aeronaves da Embraer

Embraer e Azul garantem que segurança dos voos está preservada

Embraer e Azul garantem que segurança dos voos está preservada

Dani Barcellos/ Especial
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Agências
A companhia aérea Azul afirmou na terça-feira, 22, que uma instabilidade global no sistema de GPS afetou a operação da frota de aeronaves Embraer E2. A Embraer, fabricante dos aviões, disse que a ocorrência não compromete a segurança dos voos e que acompanha a situação de perto junto às companhias aéreas e ao fabricante do equipamento.

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