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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 10:05

Nova lei aumenta penas para furto e roubo de combustíveis

Nova lei aumenta penas para furto e roubo de combustíveis

Nova lei aumenta penas para furto e roubo de combustíveis

Agência Brasil
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Crimes de furto e roubo de combustíveis serão punidos com penas mais severas no país. A Lei nº 15.517/2026, publicada nesta quarta-feira (23), passa a considerar crimes vender e armazenar produtos de origem ilícita.

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