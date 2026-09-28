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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 12:45

Frete e prazo já pesam tanto quanto o desconto na decisão de compra na Black Friday

Levantamento da Stefanini Marketing destaca um consumidor atento

Levantamento da Stefanini Marketing destaca um consumidor atento

LWSA/Divulgação/JC
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O consumidor que chega à Black Friday de 2026 é treinado. Anos de datas promocionais formaram um perfil proficiente, e o medo de deixar passar a oferta pesou mais nesse treino do que a busca por desconto. Esse mesmo consumidor é quem primeiro sente quando a logística falha, e frete e prazo já pesam tanto quanto o preço na hora de decidir.

O estudo de Black Friday da Stefanini Marketing, na 6ª edição, aponta frete caro como o principal fator que trava a compra, citado por 47% dos consumidores, à frente de juros altos (39%) e falta de dinheiro (36%). A taxa de desistência chega a 29% quando não encontram frete grátis.

Prazo de entrega e indisponibilidade regional respondem por dois dos três principais motivos de abandono de carrinho, atrás apenas de mudança de preço no checkout (53%).

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