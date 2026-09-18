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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:35

Quase 8 em cada 10 empresas de comércio exterior e logística têm dificuldade para contratar; veja o que elas estão mudando

Pesquisa do ManpowerGroup aponta escassez de talentos em 79% das empresas brasileiras do setor

Pesquisa do ManpowerGroup aponta escassez de talentos em 79% das empresas brasileiras do setor

Grupo Allog/Divulgação/JC
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Agências
Encontrar profissionais com as competências necessárias é uma dificuldade para 79% dos empregadores brasileiros do setor de Comércio & Logística, segundo a Pesquisa de Escassez de Talentos 2026, do ManpowerGroup. O índice coloca a gestão de pessoas entre os desafios de um segmento que depende de profissionais especializados para sustentar operações cada vez mais complexas. É por isso que empresas da área têm recorrido a estratégias que combinam flexibilidade, participação nos resultados, desenvolvimento profissional e políticas de bem-estar para atrair e, principalmente, reter trabalhadores.

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