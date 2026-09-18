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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:41

Operadores Logísticos movimentam R$ 247 bilhões e avançam na multimodalidade

80% de toda carga movimentada passa por apenas um modal e o rodoviário está presente em 94% das operações

80% de toda carga movimentada passa por apenas um modal e o rodoviário está presente em 94% das operações

EVANDRO OLIVEIRA/arquivo/JC
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Agências
Os Operadores Logísticos (OLs) ampliam sua relevância na economia brasileira e começam a explorar de forma mais estruturada uma das principais oportunidades para aumentar a eficiência da matriz de transportes do País: a multimodalidade. Em 2025, o segmento faturou R$247 bilhões, o equivalente a quase 2% do PIB e 20% dos gastos nacionais com transporte e armazenagem. Pela primeira vez, o estudo revela que, em média, 31% dos OLs oferecem serviços envolvendo mais de um modal. Na perspectiva da carga, 20% passam por dois ou mais modais na mesma operação.

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