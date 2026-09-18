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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:25

Quatro em cada 10 veículos do RS têm mais de 20 anos, aponta Veloe/Fipe

Frota gaúcha tem idade média de 20,8 anos e soma 8,64 milhões de veículos

Frota gaúcha tem idade média de 20,8 anos e soma 8,64 milhões de veículos

Agência Brasil
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Quatro em cada 10 veículos registrados no Rio Grande do Sul têm mais de 20 anos de fabricação, segundo dados do Monitor de Tráfego nas Rodovias, levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O grupo representa 41,9% da frota gaúcha, que somava 8,64 milhões de veículos em julho de 2026. A idade média estimada da frota do Estado é de 20,8 anos, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Veículos com até cinco anos de fabricação representam 12,4% da frota. Outros 11,3% estão na faixa de seis a 10 anos; 19,3%, entre 11 e 15 anos; e 15,1%, entre 16 e 20 anos.

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