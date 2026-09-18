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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:19

IBP diz que não há indícios de desabastecimento de diesel no mercado nacional

Colaboração com o governo assegura regularidade na distribuição de diesel

Colaboração com o governo assegura regularidade na distribuição de diesel

Janine Tomberg/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
Monitoramento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) sobre a disponibilidade de combustíveis no País mostra que, até o momento, não há indícios de desabastecimento de diesel, mesmo em um período de maior demanda, com o plantio da safra agrícola de verão.

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