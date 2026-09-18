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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:44

Governo ainda planeja ter leilão dos portos de Mucuripe, de Salvador e Itaqui, diz ministro

Portos do Nordeste são foco de investimento e eficiência logística

Portos do Nordeste são foco de investimento e eficiência logística

Tânia Rêgo/Agência Brasil/JC
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Agências
O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta quinta-feira (17) que o governo federal ainda planeja a realização dos leilões dos terminais portuários de Mucuripe (CE), de Salvador (BA) e de Itaqui (MA).

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