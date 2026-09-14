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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:32

De empresas a fazendas: o que os brasileiros buscam quando pesquisam por energia solar

No ambiente digital, buscas envolvendo energia solar somaram mais de 4.9 milhões de idas ao Google nos últimos 12 meses

No ambiente digital, buscas envolvendo energia solar somaram mais de 4.9 milhões de idas ao Google nos últimos 12 meses

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Economia, sustentabilidade e autonomia energética são alguns dos fatores que têm levado cada vez mais brasileiros a investirem em energia solar. Essa tendência já se reflete nos mecanismos de busca, que revelam um amplo interesse por diferentes formas de incorporar a tecnologia ao dia a dia.

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