Gestão de ativos como estratégia para a indústria

Durante décadas, a competitividade industrial esteve associada principalmente à expansão da capacidade produtiva e à redução de custos. Hoje, porém, a equação é mais complexa. Em um cenário marcado por volatilidade econômica, pressão por descarbonização, maior exigência regulatória e necessidade crescente de eficiência, a gestão dos ativos deixou de ser uma atividade de suporte para ocupar uma posição central na estratégia dos negócios.
Essa mudança reflete uma nova lógica de criação de valor. Um ativo bem gerido produz mais, consome menos recursos, reduz riscos operacionais, prolonga sua vida útil e melhora o retorno sobre o capital investido. Nesse contexto, segurança, confiabilidade e eficiência deixam de ser objetivos independentes e passam a formar uma mesma agenda de gestão capaz de criar resultados sustentáveis.
No setor petroquímico, essa evolução ganha ainda mais relevância diante da convivência entre plantas construídas em diferentes momentos e com níveis distintos de automação. Essa realidade, comum em indústrias intensivas em capital, mostra que competitividade não depende apenas de novos investimentos, mas da capacidade de operar diferentes gerações de ativos sob os mesmos padrões de excelência operacional.
Quando combinados à tecnologia, conhecimento acumulado e melhoria contínua, ativos maduros podem se tornar uma vantagem competitiva. Para isso, é fundamental conectar manutenção, operação, engenharia e confiabilidade. A integração entre essas áreas, permite criar uma visão única dos ativos ao longo de seu ciclo de vida, antecipar falhas e transformar dados em decisões mais assertivas. Essa abordagem amplia a resiliência operacional das plantas e sua capacidade de responder a cenários cada vez mais desafiadores.
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