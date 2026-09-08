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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 00:55

O elo perdido da economia circular

Robinson König é sócio-fundador e diretor comercial da iSat, empresa do Grupo Sygecom

Robinson König é sócio-fundador e diretor comercial da iSat, empresa do Grupo Sygecom

/Sygecom/Divulgação/JC
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Robinson König
Robinson König

Sócio-fundador e diretor comercial da iSat, empresa do Grupo Sygecom

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