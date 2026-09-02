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CapaJC LogísticaLogística Reversa

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:11

Vibra Foods fomenta economia circular em parceria com a eureciclo

Embalagens da marca Nat passam a exibir o selo eureciclo

Embalagens da marca Nat passam a exibir o selo eureciclo

Vibra Foods/Divulgação/JC
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Agências
Uma das maiores produtoras de proteína de frango do país, a Vibra Foods avança em sua estratégia de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social ao apoiar a cadeia da reciclagem. Em parceria com a eureciclo, plataforma que conecta empresas à cooperativas de catadores para viabilizar a logística reversa das embalagens colocadas no mercado, a Vibra Foods compensará, ao longo deste ano, 278 toneladas de embalagens da marca Nat, volume equivalente ao peso aproximado de 278 carros populares.

A iniciativa deve beneficiar 47 cooperativas das regiões Sul e Sudeste, direcionando recursos para a reciclagem e contribuindo para o cumprimento das metas de logística reversa, por meio de um modelo rastreável, auditado e que promove geração de renda aos trabalhadores do setor.

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