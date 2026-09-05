Transporte busca profissionais preparados para a era 5.0

Thiago Pianezzer, especialista em liderança e cultura organizacional. Mentor de Cultura e Desempenho do Setcergs ACERVO PESSOAL/JC

O avanço da tecnologia está transformando. Telemetria, sistemas de gestão de transporte e de frotas, dashboards, roteirização inteligente, análise de dados, automação e soluções integradas à inteligência artificial já fazem parte da rotina das empresas. Nesse cenário, mais do que dominar tecnologias, os trabalhadores precisam desenvolver a capacidade de aprender continuamente.De acordo com, especialista em liderança e cultura organizacional e mentor de cultura e desempenho doo transporte continua enfrentando um desafio importante na mão de obra operacional, especialmente entre motoristas. Pianezzer salienta que não basta encontrar alguém que saiba conduzir um caminhão. O profissional também precisa compreender que representa a empresa em cada contato estabelecido durante a operação. Educação, respeito, comunicação, responsabilidade e postura profissional passam a fazer parte do trabalho.A transformação do setor, entretanto, não se limita à atividade dos motoristas. Tecnologia, análise de dados, gestão de frotas, telemetria, planejamento, comunicação, marketing, experiência do cliente e gestão de pessoas passaram a ocupar espaço maior nas empresas.afirma Pianezzer. Para ele, existe um ecossistema cada vez mais amplo por trás da atividade, que demanda profissionais diversos e especializados.A dificuldade de contratação está relacionada também à capacidade das empresas de atrair trabalhadores para esse novo ambiente. Na avaliação do especialista, o setor precisa fortalecer sua imagem como marca empregadora e mostrar às novas gerações que existem oportunidades de carreira, inovação, tecnologia e desenvolvimento profissional., questiona.Pianezzer observa que, mas deixou de ser suficiente. Ele divide o. Ascorrespondem às competências técnicas necessárias para o exercício de uma função. Asenvolvem aspectos socioemocionais e relacionais, como comunicação, cooperação, respeito, trabalho em equipe e inteligência emocional. Já asestão relacionadas a características mais profundas da forma como a pessoa se posiciona diante da vida e do trabalho, como entusiasmo, proatividade, autoconfiança, integridade, generosidade e responsabilidade.É nesse contexto que o conceito de profissional 5.0 ganha relevância. Para Pianezzer, uma das principais características desse trabalhador é estar preparado para “aprender, desaprender e reaprender”. As tecnologias, os sistemas, os veículos e as formas de trabalhar estão em transformação constante. Depois das diferentes etapas das revoluções industriais, marcadas pela mecanização, eletrificação, informática e automação, a discussão sobre a era 5.0 acrescenta a necessidade de recolocar o ser humano no centro da transformação tecnológica., resume o especialista. Essa perspectiva também envolve a capacidade de autogestão. Em um ambiente cercado por telas, notificações e distrações, o trabalhador precisa administrar melhor sua atenção e seu tempo. Organização, uso de agenda, checklists e preparação antecipada das atividades são práticas que podem contribuir para o desempenho profissional.A tecnologia, segundo Pianezzer, tende mais a transformar funções do que simplesmente eliminar postos de trabalho. Atividades repetitivas podem ser automatizadas, enquanto análise, tomada de decisão, relacionamento, criatividade e outras capacidades humanas ganham relevância. A telemetria é um exemplo. Ao fornecer dados sobre condução, veículo, consumo, desempenho e segurança, a ferramenta pode ser utilizada não apenas para controle, mas também para prevenção, desenvolvimento e melhoria contínua.Nesse processo, os dados precisam ser interpretados e transformados em ações. Pianezzer relaciona essa lógica ao conceito de Kaizen, associado à melhoria contínua. A tecnologia fornece informações, mas são as pessoas que precisam compreender os dados e transformá-los em melhorias na operação.A mudança exige também uma nova relação com a formação profissional. A educação tradicional continua importante, mas precisa ser complementada por cursos, capacitações, treinamentos, certificações, eventos, leitura e contato permanente com novas ferramentas. “A aprendizagem deixou de ser uma etapa da carreira para se tornar parte da carreira”, afirma.Para as empresas, a educação continuada deve estar relacionada às necessidades reais da operação. É preciso identificar quais competências não estão sendo encontradas no mercado e quais precisam ser desenvolvidas pelos trabalhadores. Dessa forma, a capacitação pode contribuir tanto para a empregabilidade quanto para os resultados das organizações.