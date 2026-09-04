Brasil tem oportunidade de ampliar transporte sobre trilhos com investimentos de longo prazo, afirma CNT

O Brasil tem oportunidade de ampliar a oferta de transporte sobre trilhos e avançar na mobilidade urbana a partir de investimentos de longo prazo, planejamento e maior integração dos sistemas. A avaliação foi apresentada pelo diretor de Relações Institucionais da CNT, Valter Souza, durante a abertura do Conexão ANPTrilhos 2026, realizado pela ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos) no final de agosto, em Brasília.
A CNT participou do encontro, que reuniu representantes do governo, do setor privado e especialistas para discutir o futuro do transporte de passageiros sobre trilhos. Também estiveram presentes a diretora executiva da CNT, Fernanda Rezende, e o diretor adjunto do SEST SENAT, Vinicius Ladeira.
Em sua participação, Valter Souza apontou a necessidade de ampliar os investimentos em infraestrutura e de criar condições para que o setor privado participe da expansão do transporte, e destacou que a segurança jurídica também é fundamental para estimular a participação empresarial. “Investimento em infraestrutura é um investimento de Estado. Precisamos de segurança jurídica para que o setor empresarial e o setor privado coloquem recursos no sistema de transporte e tenham segurança de que esses investimentos terão continuidade”, afirmou.
A discussão ocorre em um momento de expansão da infraestrutura metroferroviária brasileira. Lançado na segunda-feira, 24) o Painel CNT do Transporte Metroferroviário mostra que a rede alcançou 1.144,8 quilômetros em 2025, crescimento de 0,7% em relação ao ano anterior. O país passou a contar com 49 linhas e 647 estações, número 2,2% superior ao registrado em 2024. O levantamento também mostra que o transporte sobre trilhos transportou 2,59 bilhões de passageiros em 2025, em uma trajetória de recuperação da demanda. Apesar do avanço, o resultado ainda está abaixo do recorde de 3,23 bilhões de passageiros registrado em 2019.
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