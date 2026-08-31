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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:23

Carteira de rodovias federais alcança R$ 525 bilhões entre obras e operação

ANTT regula 35 contratos e 18,1 mil quilômetros (considerando o 36º contrato em fase final de formalização); três leilões de 2026 somam quase R$ 32 bilhões e BR-163/MT/PA será o próximo ativo levado à B3

ANTT regula 35 contratos e 18,1 mil quilômetros (considerando o 36º contrato em fase final de formalização); três leilões de 2026 somam quase R$ 32 bilhões e BR-163/MT/PA será o próximo ativo levado à B3

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A carteira de concessões rodoviárias federais regulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) alcançou R$ 306 bilhões em investimentos previstos e outros R$ 219 bilhões destinados à operação, à manutenção das vias e aos serviços prestados aos usuários. Ao todo, serão 36 contratos que abrangem 18,1 mil quilômetros de rodovias.

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