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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 13:14

Com IA proprietária, Dr. Fiscal reposiciona marca e amplia atuação em contabilidade estratégica

Meu CFO oferece insights financeiros e tributários, ajudando decisões empresariais

Meu CFO oferece insights financeiros e tributários, ajudando decisões empresariais

Dr. Fiscal/Divulgação/JC
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Agências
A contabilidade brasileira passa por uma mudança que combina dois movimentos: a entrada em uma nova lógica tributária, com a Reforma Tributária, e o avanço da Inteligência Artificial sobre atividades que antes dependiam exclusivamente de processos manuais e análise humana.

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