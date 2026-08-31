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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:29

O papel da Engenharia para a construção de um Rio Grande do Sul seguro e inovador

Nanci Walter, presidente da Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS)

Nanci Walter, presidente da Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS)

CREA-RS/Divulgação/JC
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Nanci Walter
Presidente da Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS)

Ao longo da minha trajetória como engenheira ambiental e, especialmente, nestes quase 6 anos à frente do CREA-RS, tenho acompanhado de perto as transformações do nosso Estado e reforçado uma convicção: o desenvolvimento precisa caminhar junto com planejamento e responsabilidade técnica. Cada avanço deve considerar as pessoas, as características de cada região, os recursos naturais e, sobretudo, o futuro que estamos construindo para as próximas gerações.

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