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CapaJC LogísticaOpinião

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:25

Eletrificação é novidade?

Ricardo Oribka é CEO da TranspoTech

Ricardo Oribka é CEO da TranspoTech

TranspoTech/Divulgação/JC
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Ricardo Oribka
CEO da TranspoTech

Na intralogística e na TranspoTech, não. A empilhadeira retrátil e a paleteira sempre foram elétricas. A eletrificação acompanha o desenvolvimento do setor há mais de 15 anos, mostrando que, nos galpões brasileiros, essa tecnologia é consolidada há bastante tempo.

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