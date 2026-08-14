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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:58

Projeto Saúde na Estrada chega ao RS com serviços gratuito nos postos Rodo Rede

Projeto vai percorrer o Rio Grande do Sul levando serviços essenciais como testes de glicemia e exames oftalmológicos gratuitos

Projeto vai percorrer o Rio Grande do Sul levando serviços essenciais como testes de glicemia e exames oftalmológicos gratuitos

Fábio Augusto/Divulgação/JC
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O Saúde na Estrada, iniciativa itinerante de saúde e responsabilidade social da Ipiranga, retorna às estradas nacionais para mais uma temporada dedicada ao cuidado com a saúde e bem-estar de caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede. Este ano, serão 82 cidades em 17 estados. Nesta segunda-feira (17), a carreta chega ao Rio Grande do Sul e passa pelas cidades de Eldorado do Sul, São Lourenço do Sul, Alegrete e Farroupilha.

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