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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:55

Da entrega rápida à entrega inteligente: a nova logística do atacado distribuidor

Alisson Sousa é PO (Product Owner) da MáximaTech, empresa de soluções de força de vendas, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento

Alisson Sousa é PO (Product Owner) da MáximaTech, empresa de soluções de força de vendas, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento

/MáximaTech/Divulgação/JC
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João Fornari
Alisson Sousa

Product Owner da MáximaTech

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