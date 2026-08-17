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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 10:00

Paralisações na Ponte do Guaíba geram impactos na cadeia logística e levantam críticas sobre manutenção

De acordo com a concessionária responsável, a intervenção faz parte do plano de aprimoramento edas condições operacionais da ponte

De acordo com a concessionária responsável, a intervenção faz parte do plano de aprimoramento edas condições operacionais da ponte

CCR/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Pela segunda vez em pouco menos de dois meses, o sistema de içamento da Ponte do Guaíba foi interrompido para a realização de manutenções periódicas, entre os dias 3 e 8 de agosto. Mais uma vez, a recorrência da paralisação de uma das principais rotas do Rio Grande do Sul volta a chamar atenção para os impactos econômicos provocados pela interrupção da estrutura em toda a cadeia logística.

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