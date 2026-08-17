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CapaJC LogísticaInfraestrutura

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 13:00

Modernização da logística entra no centro do debate sobre futuro da economia gaúcha

Especialistas apontam necessidade de ampliar investimentos e modernizar a malha para acompanhar o crescimento da produção e reduzir os custos logísticos

Especialistas apontam necessidade de ampliar investimentos e modernizar a malha para acompanhar o crescimento da produção e reduzir os custos logísticos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
O Rio Grande do Sul enfrenta um desafio que vai além do setor de cargas: melhorar a infraestrutura é também uma condição para reduzir custos, aumentar a competitividade e sustentar o crescimento da economia. O diagnóstico esteve no centro do Painel Diálogos – Transporte & Logística, promovido pela Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), em Porto Alegre.

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