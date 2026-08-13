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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:03

Parcela de executivos que vê cenário desfavorável para infraestrutura sobe para 30,9%, diz levantamento

O levantamento busca identificar o ânimo dos agentes do setor a respeito de temas que impactam a realização de investimentos e o desenvolvimento de projetos

O levantamento busca identificar o ânimo dos agentes do setor a respeito de temas que impactam a realização de investimentos e o desenvolvimento de projetos

dc studio/freepik/jc
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Agências
A parcela de executivos, investidores e especialistas que consideram desfavorável o cenário para investimentos em infraestrutura no Brasil subiu de 20,4% para 30,9% nos últimos seis meses, segundo levantamento semestral da Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base).

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