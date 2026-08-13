Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaJC LogísticaEnergia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 09:41

Consumidores poderão escolher fornecedores de energia a partir de 2027

Consumidores poderão escolher fornecedores de energia a partir de 2027

Consumidores poderão escolher fornecedores de energia a partir de 2027

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
O decreto que regulamenta o funcionamento do mercado livre de energia, que permite a venda direta a pequenos e médios consumidores de energia elétrica, foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (12). Na prática, a medida permitirá aos consumidores escolher de quem comprará sua energia, de forma semelhante à que ocorre com a telefonia.

Notícias relacionadas