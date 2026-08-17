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CapaJC LogísticaEntrevista

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 16:00

'A qualidade da infraestrutura compromete a competitividade das empresas e do País', alerta Fernanda Schwantes sobre gargalos logísticos

A matriz de transporte que é bastante concentrada no modo rodoviário, afirma Fernanda

A matriz de transporte que é bastante concentrada no modo rodoviário, afirma Fernanda

CNA/Divuga??o/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
Entre estradas em condições inadequadas e uma forte dependência do transporte rodoviário, a logística gaúcha ainda enfrenta obstáculos que pesam sobre a economia. O problema aparece no tempo perdido, no aumento do combustível, na manutenção dos veículos e, ao final do processo, no preço que chega para empresas e consumidores.

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