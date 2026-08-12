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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:22

Transpetro abre concurso público com 281 vagas e salário inicial de até R$ 15 mil

Provas objetivas e discursivas serão realizadas em 29 de novembro de 2026 e o teste de aptidão física para os cargos de mar em 30 e 31 de janeiro de 2027

Provas objetivas e discursivas serão realizadas em 29 de novembro de 2026 e o teste de aptidão física para os cargos de mar em 30 e 31 de janeiro de 2027

Freepik/Reprodução/JC
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Agências
A Transpetro, empresa de transporte da Petrobras, anunciou concurso público com 281 vagas efetivas e 3.890 para criação de cadastro de reserva. São quatro editais, sendo dois direcionados a vagas em terra e dois a vagas em mar, todas regidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

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