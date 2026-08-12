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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:07

Governo projeta necessidade de R$ 1,2 tri em investimentos em infraestrutura logística até 2050

Maior parte do investimento virá da iniciativa privada

Maior parte do investimento virá da iniciativa privada

Ascom Portos RS/Divulgação/JC
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Agências
O governo federal estima a necessidade de R$ 1,225 trilhão em investimentos em infraestrutura logística até 2050, dos quais R$ 734,4 bilhões deverão vir da iniciativa privada e R$ 490,5 bilhões do setor público, segundo o Plano Nacional de Logística (PNL) 2050, que entra em vigor nesta quarta-feira, 12.

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