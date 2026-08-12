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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:07

Governo queria leilão do Sistema Aquaviário Sul em novembro, mas admite que prazo é inviável

Concessão busca aumentar competitividade do transporte aquaviário

Concessão busca aumentar competitividade do transporte aquaviário

Turkish Defence Ministry/AFP/JC
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Agências
O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta terça-feira (11), que o governo federal trabalhava com a expectativa de realizar ainda em novembro de 2026 o leilão do Sistema Aquaviário Integrado do Sul e Lagoa Mirim. Durante a abertura da audiência pública destinada a discutir melhorias no sistema, o ministro chegou a indicar esse cronograma. O Sistema Aquaviário Integrado do Sul e Lagoa Mirim reúne a hidrovia da Lagoa dos Patos, o canal de acesso ao Porto de Rio Grande, a Lagoa Mirim e demais vias navegáveis conectadas da região sul do Rio Grande do Sul. "Se tudo der certo, o martelo será batido em novembro", disse.

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