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CapaJC LogísticaCombustíveis

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:20

ANP atualiza regras para comercialização de biometano

ANP atualiza regras para comercialização de biometano

ANP atualiza regras para comercialização de biometano

Agência Brasil
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Agências
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizou as regras para a comercialização de biometano no país. A Resolução n.° 1.006/2026 determina novos padrões de qualidade, transporte e comercialização do combustível renovável destinado aos setores veicular, residencial, comercial e industrial. 

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