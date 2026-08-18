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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:52

Os custos invisíveis que atrapalham a operação das empresas

Leandro Hiebl é CEO de AgilFix

Leandro Hiebl é CEO de AgilFix

/AgilFix/Divulgação/JC
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Simone Cristine Mendes Paiva
Existem alguns custos que são, praticamente, culturais. Tão normalizados que quase sempre aparecem nas planilhas como necessidade e nunca como gastos. No entanto, além do prejuízo financeiro, esses “fantasmas do orçamento” podem esconder uma ameaça muito mais perigosa para os empresários: a dificuldade de questionar antigos protocolos e inovar. Afinal, quando um processo deixa de ser revisado apenas porque "sempre foi assim", a empresa perde oportunidades de reduzir custos, ganhar eficiência e se adaptar às mudanças do mercado.

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