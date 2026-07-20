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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 10:48

IBGE reúne bases de dados de diferentes modais para mapear a logística de transportes no Brasil

No transporte ferroviário, foram empregadas as Declarações de Rede disponibilizadas pela ANTT

No transporte ferroviário, foram empregadas as Declarações de Rede disponibilizadas pela ANTT

Ministério da Infraestrutura/Divulgaçã/JC
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A pesquisa Logística dos Transportes 2024, desenvolvida pelo IBGE no âmbito da série Redes e Fluxos do Território, consolida informações de diversas instituições para retratar a infraestrutura logística brasileira e os fluxos de cargas que conectam municípios, regiões e países. O estudo, divulgado na semana passada, integra dados de infraestrutura e de movimentação de mercadorias, oferecendo uma visão abrangente da circulação de insumos, produtos e cargas pelo território nacional. As informações são da Agência de Notícias do IBGE;.

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