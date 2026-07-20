IBGE reúne bases de dados de diferentes modais para mapear a logística de transportes no Brasil

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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 10:48
A pesquisa Logística dos Transportes 2024, desenvolvida pelo IBGE no âmbito da série Redes e Fluxos do Território, consolida informações de diversas instituições para retratar a infraestrutura logística brasileira e os fluxos de cargas que conectam municípios, regiões e países. O estudo, divulgado na semana passada, integra dados de infraestrutura e de movimentação de mercadorias, oferecendo uma visão abrangente da circulação de insumos, produtos e cargas pelo território nacional. As informações são da Agência de Notícias do IBGE;.