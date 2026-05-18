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Publicada em 18 de Maio de 2026 às 12:02

Rio de Janeiro lidera roubos de carga

Ocorrências em trechos urbanos mais que dobraram, saltando de 18,9% para 38,5% do total de perdas do País

Ocorrências em trechos urbanos mais que dobraram, saltando de 18,9% para 38,5% do total de perdas do País

MIGUEL SCHINCARIOL/afp/jc
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No primeiro trimestre de 2026, o cenário de roubo de cargas no Brasil confirmou uma transformação profunda que já estava sendo vista nos últimos meses: o risco deixou de ser apenas concentrado e previsível para se tornar dinâmico, seletivo e focado no valor e na liquidez da carga. O Sudeste voltou a intensificar sua concentração histórica de roubos, saltando de 61%, no primeiro trimestre de 2025, para 78,2% dos prejuízos nacionais no mesmo período de 2026.

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