Mais de 27,7 mil veículos foram autuados por estarem trafegando acima do peso nas rodovias do Polo de Pelotas

Nos últimos cinco anos, mais de 27,7 mil veículos pesados foram flagrados trafegando acima do peso permitido nas rodovias federais do Polo Rodoviário de Pelotas, resultando na autuação de 17,9 milhões de toneladas em excesso de carga. Do total de veículos identificados com sobrepeso, 19,6 mil passaram pela balança de Rio Grande e outros 8,1 mil pela unidade de Pelotas, evidenciando a relevância do serviço de pesagem para a segurança viária e a preservação do pavimento. Somente em 2025 foram mais de 2,2 mil autuados, com um total de 1,8 milhão de toneladas excedentes.Muito além de uma estrutura técnica à margem da rodovia, o serviço de pesagem de veículos pesados desempenha um papel estratégico para a conservação das pistas e a redução de riscos aos usuários. Localizadas ao longo da BR-116 e da BR-392, as balanças operadas pela Ecovias Sul são fundamentais para coibir o excesso de carga, uma das principais causas de desgaste acelerado do asfalto.Os equipamentos são operados em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Enquanto a concessionária é responsável pela operação e pelo suporte técnico do sistema, a fiscalização e a aplicação das autuações cabem exclusivamente à ANTT. Esse trabalho integrado permite identificar veículos acima do limite legal, prevenindo danos estruturais como afundamentos, trincas e os chamados “borrachudos”, deformações que comprometem a durabilidade do pavimento e elevam o risco de acidentes. No entanto, com o encerramento do contrato da Ecovias Sul, previsto para março de 2026, o serviço de pesagem deixará de ser operado pela concessionária. A medida resultará no fechamento das balanças atualmente em funcionamento, o que representa uma preocupação adicional quanto à preservação do pavimento, diante da ausência de fiscalização contínua do sobrepeso, fator que impacta diretamente a vida útil das rodovias.De acordo com o diretor-superintendente da Ecovias Sul, Miquéias Neuenfeld, o controle de peso é essencial para garantir rodovias mais seguras e eficientes. “O controle de peso é uma ferramenta fundamental para preservar a infraestrutura viária. Quando evitamos o excesso de carga, prolongamos a vida útil do pavimento e reduzimos riscos para todos que trafegam pelas rodovias, desde motoristas profissionais até famílias em deslocamento diário”, destaca.A manutenção de rodovias em boas condições vai além do conforto ao dirigir. Pavimentos deformados aumentam o risco de aquaplanagem, perda de controle dos veículos e acidentes graves, especialmente em trechos com tráfego intenso de cargas. Nesse contexto, o serviço de pesagem se consolida como uma ação preventiva, silenciosa, mas decisiva para garantir trajetos mais seguros no Polo Rodoviário de Pelotas.