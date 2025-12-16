Campanha incentiva doação de transportadores para Natal

O transporte está em plena carga e com mais demanda no fim de ano, mas nada como abrir um espaço e mobilização para ajudar quem mais precisa. Esta é a ideia de uma campanha inédita, os Transportadores do Bem, que uniu o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), Centro Empresarial Porto Seco (Ceporto) e Rede de Bancos de Alimentos RS. Até 22 de dezembro, a campanha quer engajar todo o ecossistema do transporte — empresas, operadores logísticos, caminhoneiros, fornecedores e clientes. "A ideia é formar uma corrente solidária capaz de ampliar significativamente a doação de alimentos no Estado", diz, em nota, o trio de entidades que lidera a iniciativa. A grande inovação da campanha é o portal oficial www.transportadoresdobem.com.br, desenvolvido pela Agência Conjunto, que funcionará como uma verdadeira Carreata. Pela plataforma, transportadoras e empresas do setor rodoviário poderão se cadastrar, informar suas formas de participação e integrar uma vitrine digital de mobilização social.