COP 30: eficiência e tecnologia como motores da transição energética no transporte brasileiro

Cristian Bazaga

CEO da Excel Fueling Technologies

A escolha de Belém como sede da COP 30 é um marco simbólico e estratégico. Pela primeira vez, o coração da Amazônia vai receber os principais líderes globais para discutir o futuro climático do planeta e isso oferece ao Brasil uma oportunidade única de colocar a mobilidade e a gestão de combustíveis no centro da agenda sobre transição energética.

Falar sobre a Amazônia como patrimônio ambiental é indispensável. Mas é igualmente necessário reconhecer que o Brasil é um país que depende fortemente da sua matriz rodoviária, seja no agronegócio, na mineração, no transporte de cargas ou no abastecimento de regiões remotas. O consumo de combustíveis líquidos continuará sendo parte importante dessa realidade nas próximas décadas. E, justamente por isso, o desafio não é apenas substituir fontes de energia, mas usar a tecnologia para reduzir o impacto da dependência atual, enquanto pavimentamos o caminho da transição.

Soluções de controle de abastecimento, telemetria e gestão de frotas já provam seu valor ao reduzir desperdícios, combater fraudes, otimizar rotas e diminuir emissões. São medidas práticas e escaláveis que, além do ganho ambiental, aumentam a competitividade das empresas e criam uma base sólida para integração ao mercado de créditos de carbono, transformando eficiência operacional em resultado econômico e ambiental.

Durante a COP 30, é essencial que o debate vá além do financiamento de grandes projetos de energia limpa. O Brasil precisa valorizar iniciativas que já estão disponíveis e que podem gerar impacto imediato na descarbonização do transporte. Tecnologias aplicadas ao setor de combustíveis são capazes de tornar nossa logística mais inteligente, sustentável e preparada para o futuro.

A Amazônia merece ser símbolo não apenas de preservação, mas também de inovação e eficiência energética. É com essa visão que o setor de gestão de frotas e combustíveis pode contribuir decisivamente para um novo capítulo da sustentabilidade no país, que una tecnologia, produtividade e responsabilidade ambiental.