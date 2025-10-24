Em um ano, Azul amplia sua força em Porto Alegre e cresce 76% em número de voos em sua base no Sul

A Azul, companhia com mais destinos atendidos no país, comemora o crescimento dos números de voos e passageiros de suas operações em Porto Alegre após um ano da reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Os resultados mostram que a aérea conseguiu recuperar 100% de sua oferta de assentos nesta base se comparada à sua atuação na região antes da crise climática que atingiu o estado em 2024. Isso significa oferecer, hoje, uma média de 5 mil assentos/dia aos clientes.

O check-in da companhia no aeroporto gaúcho, em 21 de outubro do ano passado, quando o Salgado Filho reabriu suas pistas após os prejuízos das enchentes, já foi importante. Mas esse desempenho foi sendo ampliado ao longo dos meses. Para se ter uma ideia dos avanços, no mês da reinauguração – de 21 a 31 de outubro de 2024, a Azul operou 406 voos nesta base. Se considerarmos este mesmo período agora, de 21 até o fim deste mês, esse número sobe para 714 voos – um aumento de 76%.

Já em relação à alta temporada, e os pacotes da Azul Viagens, esse salto foi ainda maior. No período das férias de verão 2024/2025, decolaram do Salgado Filho quatro voos dedicados por semana. Já em 2025/2026, a previsão é de que sejam 17, semanais – ampliando em 325% essa oferta aos clientes. Se considerarmos a quantidade de assentos/semana, são 1.233 em 24/25 para 4.810em 25/26, ou 290% de aumento.

De acordo com Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, os resultados espelham a importância de Porto Alegre como destino de conectividade para os clientes da Azul. "O Salgado Filho ajudou a Azul a começar a sua história como companhia e, desde então, sempre representou uma parte significativa, que já chegou a 10%, do total das nossas movimentações pelo país. Por isso essa nossa base no Sul sempre será uma peça-chave em nossa malha aérea", comemora a executiva.