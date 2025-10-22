Azul bate recorde ao transportar 23,7 milhões de pessoas até setembro, alta anual de 5,9%

A Azul bateu o recorde do ano anterior ao transportar mais de 23,7 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2025 em rotas domésticas e internacionais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 5,9% ante igual 2024, quando embarcou 22,4 milhões de passageiros, até então a maior marca da empresa.

Os dados da Anac mostram ainda que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul, foi o terminal que mais embarcou e desembarcou clientes da companhia entre janeiro e setembro deste ano. Logo atrás de Viracopos, ficaram em destaque os aeroportos de Confins (MG), Recife (PE), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP).

O volume recorde em nove meses de passageiros mostra o compromisso da Azul em conectar o Brasil, segundo o presidente da companhia, Abhi Shah. "Temos uma estratégia responsável de investir em rotas que vão atender as necessidades dos passageiros, aproveitando a localização estratégica de cada hub", afirma.

Entre as cinco rotas operadas pela Azul que mais tiveram volume de clientes este ano, o destaque ficou com a cidade de Recife, que apareceu três vezes, inclusive com a ligação entre os aeroportos do Recife e Viracopos em primeiro lugar. A rota Viracopos-Confins ficou na segunda posição, seguida pela rota entre os aeroportos do Recife e Guarulhos. O quarto e o quinto lugares ficaram com Porto Alegre-Viracopos e Recife-Confins, respectivamente.