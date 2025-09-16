Picos da Black Friday e do Natal impulsionam nova era da logística em 2025

O último trimestre desafia a logística brasileira como nenhum outro período do ano. Black Friday e Natal elevam exponencialmente o volume de pedidos, e, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce nacional deverá alcançar R$ 224,7 bilhões em faturamento em 2025, um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior, com 435 milhões de transações previstas e 94 milhões de consumidores ativos, três milhões a mais que em 2024.

É neste cenário que a Mobiis se fortalece como protagonista na transformação digital da logística. Formada a partir da fusão entre Fretefy e Pathfind, a empresa oferece uma plataforma integrada SaaS que reúne ferramentas de transporte, pátio, armazém, roteirização e torre de controle, já suportando operações que processam milhões de entregas mensais.

Essa elevação de demanda não vem sozinha: na Black Friday de 2024, o varejo faturou R$36,7 bilhões, com 96,4 milhões de pedidos e o frete chegou a representar mais de 12% do valor médio dos pedidos em algumas regiões. Em plataformas de TMS, as cotações de frete cresceram 113% em relação ao ano anterior Transporte Moderno. Essas sobressaltadas pressões sobre custo e operação transformam a logística em pilar central da performance das empresas.

Para lidar com esse cenário, a indústria se volta a inovações como inteligência artificial, automação avançada e logística sustentável. Estima-se que o setor logístico brasileiro crescerá 23% até 2029, de US$ 104,79 bilhões em 2024 para US$ 129,34 bilhões, impulsionado justamente por e-commerce e automação. Entre os avanços já aplicados ao mercado estão a previsão de gargalos logísticos com até 48 horas de antecedência, a redução de até 15% na quilometragem por meio de roteirização inteligente e o acompanhamento em tempo real de KPIs críticos da operação.

Essa estrutura permite prever gargalos com antecedência, ajustar rotas em tempo real, automatizar operações e manter visibilidade total da cadeia, gerando eficiência, redução de custos e escalabilidade.

Como destaca Adriano Guardiano, Diretor de Vendas da Mobiis, “Períodos de alta demanda como Black Friday e Natal exigem uma operação de alta complexidade, que só é sustentável com integração, dados precisos e controle digital. Assim, estes picos se transformam em vantagem competitiva, com entregas confiáveis e transparentes. Com um ambiente logístico cada vez mais competitivo, marcado por custos crescentes, inclusive de frete, o uso de tecnologia deixa de ser diferencial para se tornar condição essencial à sobrevivência”.

Confira a seguir 5 tendências logísticas que vão marcar a Black Friday e o Natal de 2025, segundo o executivo.

1. Inteligência artificial como gestora de ponta a ponta

IA deixa de ser apoio pontual e passa a prever gargalos, sugerir rotas alternativas e até monitorar portfólios de projetos em tempo real, reduzindo riscos de atrasos em períodos críticos.

2. Automação em ritmo acelerado

Processos como conferência, roteirização e controle de pátio estão cada vez mais automatizados, garantindo ganho de escala para lidar com milhões de pedidos sem elevar os custos na mesma proporção.

3. Integração total da cadeia logística

O setor avança para ecossistemas digitais que conectam embarcadores, transportadores, armazéns e gestores em uma única plataforma. Essa visão integrada garante visibilidade e agilidade em ajustes operacionais.

4. Frete sob pressão e sob inovação

Com fretes que já chegaram a representar mais de 12% do valor médio dos pedidos em 2024, a busca por eficiência passa a incluir ferramentas que otimizam rotas e evitam custos extras, equilibrando o impacto no bolso do consumidor.