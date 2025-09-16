Picos da Black Friday e do Natal impulsionam nova era da logística em 2025

O último trimestre desafia a logística brasileira como nenhum outro período do ano. Black Friday e Natal elevam exponencialmente o volume de pedidos, e, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce nacional deverá alcançar R$ 224,7 bilhões em faturamento em 2025, um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior, com 435 milhões de transações previstas e 94 milhões de consumidores ativos, três milhões a mais que em 2024.
É neste cenário que a Mobiis se fortalece como protagonista na transformação digital da logística. Formada a partir da fusão entre Fretefy e Pathfind, a empresa oferece uma plataforma integrada SaaS que reúne ferramentas de transporte, pátio, armazém, roteirização e torre de controle, já suportando operações que processam milhões de entregas mensais.
Essa elevação de demanda não vem sozinha: na Black Friday de 2024, o varejo faturou R$36,7 bilhões, com 96,4 milhões de pedidos e o frete chegou a representar mais de 12% do valor médio dos pedidos em algumas regiões. Em plataformas de TMS, as cotações de frete cresceram 113% em relação ao ano anterior Transporte Moderno. Essas sobressaltadas pressões sobre custo e operação transformam a logística em pilar central da performance das empresas.
Para lidar com esse cenário, a indústria se volta a inovações como inteligência artificial, automação avançada e logística sustentável. Estima-se que o setor logístico brasileiro crescerá 23% até 2029, de US$ 104,79 bilhões em 2024 para US$ 129,34 bilhões, impulsionado justamente por e-commerce e automação. Entre os avanços já aplicados ao mercado estão a previsão de gargalos logísticos com até 48 horas de antecedência, a redução de até 15% na quilometragem por meio de roteirização inteligente e o acompanhamento em tempo real de KPIs críticos da operação.
Essa estrutura permite prever gargalos com antecedência, ajustar rotas em tempo real, automatizar operações e manter visibilidade total da cadeia, gerando eficiência, redução de custos e escalabilidade.
Como destaca Adriano Guardiano, Diretor de Vendas da Mobiis, “Períodos de alta demanda como Black Friday e Natal exigem uma operação de alta complexidade, que só é sustentável com integração, dados precisos e controle digital. Assim, estes picos se transformam em vantagem competitiva, com entregas confiáveis e transparentes. Com um ambiente logístico cada vez mais competitivo, marcado por custos crescentes, inclusive de frete, o uso de tecnologia deixa de ser diferencial para se tornar condição essencial à sobrevivência”.
Confira a seguir 5 tendências logísticas que vão marcar a Black Friday e o Natal de 2025, segundo o executivo.
1. Inteligência artificial como gestora de ponta a ponta
IA deixa de ser apoio pontual e passa a prever gargalos, sugerir rotas alternativas e até monitorar portfólios de projetos em tempo real, reduzindo riscos de atrasos em períodos críticos.
2. Automação em ritmo acelerado
Processos como conferência, roteirização e controle de pátio estão cada vez mais automatizados, garantindo ganho de escala para lidar com milhões de pedidos sem elevar os custos na mesma proporção.
3. Integração total da cadeia logística
O setor avança para ecossistemas digitais que conectam embarcadores, transportadores, armazéns e gestores em uma única plataforma. Essa visão integrada garante visibilidade e agilidade em ajustes operacionais.
4. Frete sob pressão e sob inovação
Com fretes que já chegaram a representar mais de 12% do valor médio dos pedidos em 2024, a busca por eficiência passa a incluir ferramentas que otimizam rotas e evitam custos extras, equilibrando o impacto no bolso do consumidor.
5. Logística sustentável e inteligente
Além da velocidade e do custo, cresce a pressão por sustentabilidade. Soluções digitais ajudam a reduzir quilometragem, controlar emissões e promover práticas mais responsáveis, transformando picos de demanda em vantagem competitiva.
Investir em rastreamento em tempo real traz vantagens
No comércio eletrônico e no varejo omnichannel, o rastreamento em tempo real deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência do consumidor. Segundo a pesquisa AI in Logistics and Supply Chain Market, da Global Market Insights (2025), 92% das empresas que adotaram soluções de rastreamento com Inteligência Artificial reduziram atrasos em até 30% e custos operacionais em 20%.
Embora o estudo seja global, suas tendências se aplicam também ao Brasil, incluindo maior demanda por visibilidade da cadeia de suprimentos, crescimento do e-commerce, uso de IoT e IA, além do avanço de análises preditivas e automação logística. Nesse contexto, a Intelipost, referência em inteligência logística, lançou recentemente a Torre de Controle 360, um módulo avançado de rastreamento em tempo real com alertas proativos e previsões baseadas em IA e machine learning.
Segundo Ross Saario, CEO da Intelipost, os principais benefícios do rastreamento em tempo real são:
1 - Redução de custos
Monitoramento constante de rotas e estoques evita multas, reduz consumo de combustível e diminui desperdícios, gerando cortes significativos nos custos operacionais. Com o rastreamento é possível ter a visão completa da operação, monitorar todo o fluxo, desde a venda até a entrega, com dados integrados em um único local.
2 - Análise preditiva que leva a eficiência operacional
A análise preditiva do rastreamento em tempo real permite antecipar problemas na entrega com insights detalhados. Isso acarreta em uma gestão eficaz de ocorrências.
3 - Otimização da estratégia comercial
Ao monitorar as vendas em tempo real, é possível fazer ajustes que podem maximizar os resultados.
4 - Melhoria na performance operacional
O rastreamento faz o acompanhamento da performance da operação e possibilita o impulsionamento dos resultados. Com dados em tempo real, é possível realocar recursos, ajustar rotas e escolher parceiros logísticos mais adequados, aumentando a agilidade e a precisão nas operações.
5 - Visibilidade em tempo real que gera satisfação do cliente
A identificação de pedidos com maior probabilidade de atraso também é outra vantagem. É possível atuar de forma proativa em situações imprevistas - como greves ou acidentes.
"Monitorar cada etapa do processo logístico amplia a transparência e fortalece a credibilidade da marca", afirma Saario. "O rastreamento em tempo real garante mais controle, segurança e eficiência, gerando valor tanto para as empresas quanto para os consumidores."