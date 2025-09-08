Congresso TranspoSul abre inscrições e confirma programação técnica

O Congresso Técnico da 24ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística já está com inscrições abertas e terá sua programação realizada entre os dias 23 e 26 de setembro, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. O evento, promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), reunirá autoridades, especialistas e executivos para debater os grandes temas do transporte rodoviário de cargas e da logística nacional.

No primeiro dia, a agenda inicia às 12h com coquetel de abertura na Sala 201, seguido da solenidade oficial às 13h. Logo depois, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira, abre os debates com a palestra “Emprego: a verdadeira política de inclusão social” (14h30). A tarde segue com Alexandre Weimer, que falará sobre crescimento em um setor volátil usando Inteligência Artificial (15h30). Em seguida, o painel “A Voz do Transporte na Influência Digital” contará com Tony Bernardini, Paula Demeneghi e Felipe Comelli (16h30). O dia se encerra com apresentações de Daniel Keller (Liderança Ambidestra, 17h30), Lucilene Carvalho (ESG na indústria automotiva, 18h30) e a entrega do Prêmio Gaúcho Despoluir, promovido pela Fetergs e Fetransul.

No segundo dia (24), a programação traz análises sobre conjuntura política e inovação. Ricardo Gomes abre o turno com uma visão sobre o cenário político de 2026 (14h30), seguido por Leandro Brito, que apresenta as tendências da conectividade nos veículos pesados (15h45). O debate sobre os impactos da reforma tributária ficará a cargo de José Salvador Ramos de Oliveira e Daniele Basilio de Almeida (17h). O encerramento do dia terá Luis Gambim, com estratégias para o futuro do transporte (18h15), além da participação da Trashin (19h).

O terceiro dia (25) terá início com Cristiane Flôres Bortoncello, abordando equilíbrio emocional no ambiente corporativo (14h30). A Volkswagen apresenta suas inovações para veículos pesados (15h45), seguida pela economista Patrícia Palermo, que analisará os impactos do cenário econômico no setor (17h). O ex-governador e integrante do Conselho Consultivo do Setcergs, Germano Rigotto falará sobre “Brasil em Movimento: Cenários Políticos e Econômicos para o Transporte e a Logística” (18h15). A programação do dia será concluída com a apresentação dos programas de certificação do Setcergs, com foco em segurança viária e jornada ESG (19h).

No quarto e último dia (26), o destaque será a palestra de Dr. Marlos Melek, juiz federal do trabalho e redator da reforma trabalhista, com o tema “Contratar PJ ou autônomo: o que mudou na Justiça?” (14h30). Na sequência, Felipe Costa abordará como criar uma cultura de inovação nas transportadoras (15h30), e a psicóloga Luciana Deretti destacará o protagonismo como estratégia de sucesso (16h30). O encerramento terá palestras de Magda Geyer Ehlers, sobre sucessão familiar em empresas de transporte (17h30), e de David Silvério, que apresentará “A Nova Rota da Mobilidade: ESG, IA e Caminhões Autônomos” (18h30).

O Palco HUB complementa a programação com painéis práticos e dinâmicos. Entre os destaques estão: William Magalhães (Manutenção estratégica com Big Data), Ricardo Hegele (Saúde do motorista e competitividade), Cleverson Forato (ESG no transporte de cargas) e Carlos Palhares (Cultura organizacional baseada em dados).

Também estão confirmados: Rafael Brito (Inteligência fiscal na renovação de frota), Diego Paludo (Gestão de pneus), Vinicius Fernandes (Inovação e digitalização), Kassio Seefeld (Inovação, cultura e gestão), além de Elisângela Pereira e Fernando Massignan (Reforma Tributária: a conta vai fechar?).

O palco do HUB do Embarcador recebe, ainda, Orion de Vargas Flores e Gabriela Braga (Licenciamento ambiental no transporte de perigosos), Marcelo Trombeta (O poder do intangível nas vendas de frete), Daniela Brandeburski (Gestão de riscos e multas da ANTT), além de espaço reservado para startups (Akau).

A programação também contará com Fábio Torres Claro (Segurança viária e competitividade) e o painel “A força feminina guiando o futuro do transporte”, com Paula Demeneghi, Andressa Scapini e Betina Kopper. As inscrições podem ser feitas no link https://transposul.com/congresso/