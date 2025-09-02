Transporte rodoviário de cargas na América do Sul: de desafios à vantagem competitiva

Matias Ferrari

Diretor de transporte internacional da BBM Logística

Para empresas que operam em mais de um país na América do Sul, o transporte internacional de cargas representa, simultaneamente, uma necessidade estratégica e um desafio operacional complexo.

Seja exportando commodities agrícolas do Brasil para a Argentina, importando maquinário do Chile para o Paraguai, ou conectando operações industriais entre diferentes países da região, a escolha do parceiro logístico adequado pode determinar o sucesso ou fracasso de estratégias comerciais ambiciosas.

Enquanto o comércio intrarregional cresce consistentemente, a oferta de serviços logísticos especializados ainda não acompanha essa demanda. Esta disparidade cria tanto oportunidades quanto frustrações para empresas que dependem de movimentação eficiente de cargas entre países.

Principais desafios

O primeiro obstáculo enfrentado pelas empresas é a dificuldade em encontrar operadores confiáveis e experientes em transporte internacional. Muitos prestadores de serviços logísticos possuem expertise doméstica sólida, mas carecem de conhecimento especializado em regulamentações transfronteiriças, procedimentos alfandegários e normas específicas de cada país.

A imprevisibilidade dos prazos de entrega constitui outro desafio crítico. Atrasos em fronteiras, problemas documentais e complicações burocráticas frequentemente transformam entregas programadas para uma semana em processos que se estendem por quinze dias ou mais. Para empresas com operações just-in-time ou produtos perecíveis, essa incerteza pode ser devastadora.

Os custos ocultos e variáveis também geram preocupações legítimas. Taxas consulares inesperadas, multas por documentação inadequada, custos de armazenagem em fronteiras e despesas com despachantes especializados frequentemente inflam orçamentos além das previsões iniciais.

Já a falta de transparência no rastreamento limita a capacidade das empresas de gerenciar suas operações adequadamente. Muitos operadores ainda não oferecem visibilidade em tempo real sobre localização de cargas, status de documentação ou previsões atualizadas de entrega.

Melhorias e oportunidades de expansão

A Rota Bioceânica representa uma revolução logística em desenvolvimento. Empresas brasileiras podem acessar mercados asiáticos via portos chilenos com custos significativamente menores que rotas tradicionais, enquanto empresas chilenas ganham acesso facilitado ao mercado brasileiro.

Outro ponto interessante: a digitalização crescente dos processos alfandegários promete simplificar significativamente as operações transfronteiriças. Iniciativas como o Portal Único de Comércio Exterior brasileiro e sistemas similares em países vizinhos estão reduzindo tempos de processamento e minimizando erros documentais.

Por fim, a integração de cadeias produtivas regionais cria demandas por soluções logísticas mais sofisticadas. Empresas que desenvolvem fornecedores em múltiplos países podem otimizar custos, diversificar riscos e aumentar a flexibilidade operacional. Este movimento exige parceiros logísticos capazes de gerenciar fluxos complexos e integrados.

Contudo, se encontrar um único parceiro de confiança que atue nos países em que seu produto ou insumo precisa chegar, melhor ainda, porque isso simplifica os processos e elimina a necessidade de múltiplos intermediários.

Gestão de riscos não deve ser ignorada

O transporte internacional exige planejamento cuidadoso de contingências. Diversificação de rotas e operadores pode minimizar riscos de interrupção. Empresas que dependem de uma única rota ou operador ficam vulneráveis a graves problemas climáticos ou complicações políticas.

Seguros especializados são investimentos essenciais, não custos opcionais. Coberturas que incluem atrasos, deterioração de produtos perecíveis e responsabilidade civil internacional protegem empresas de perdas significativas.

A manutenção de estoques estratégicos pode compensar imprevisibilidades do transporte internacional. Empresas que mantêm inventários de segurança em países-chave conseguem atender clientes mesmo durante interrupções logísticas temporárias.

Transformando desafios em vantagem competitiva

O transporte internacional de cargas na América do Sul apresenta complexidades reais, mas oferece oportunidades substanciais para empresas preparadas. O sucesso exige visão estratégica, parceiros qualificados e processos bem estruturados.

Empresas que investirem em relacionamentos sólidos com operadores especializados, desenvolverem competências internas adequadas e mantiverem flexibilidade operacional estarão posicionadas para capitalizar o crescimento do comércio regional.

O mercado sul-americano está se integrando rapidamente. Empresas que abraçarem esta realidade e desenvolverem estratégias logísticas sofisticadas conquistarão vantagens competitivas duradouras, enquanto aquelas que hesitarem perderão oportunidades valiosas de expansão regional.