Fronteira Oeste recebe investimento de R$ 4 milhões em recuperação de rodovias 

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) - deu início a uma série de obras de recuperação em rodovias da região da Fronteira Oeste. Com um investimento total previsto de R$ 4 milhões, os serviços visam sanar danos causados por erosões e problemas no pavimento, especialmente após as intensas chuvas que afetaram o Estado.



Na ERS-241, foi concluída a revitalização do asfalto em pontos afetados pela enchente do Rio Jaguari. Para esta rodovia, foram investidos R$ 3,1 milhões. No momento, as equipes estão concentradas na sinalização da pista.



“Essas obras são um compromisso do governo do Estado com a recuperação e a melhoria contínua da nossa malha rodoviária", ressalta o secretário da Selt, Juvir Costella.



"Reconhecemos a importância dessas vias para o escoamento da produção e para o dia a dia dos gaúchos, e estamos dedicando os recursos necessários para garantir vias mais seguras e eficientes”, acrescentou.



Também está em andamento uma operação tapa-buracos nas demais rodovias pavimentadas atingidas pelas chuvas na região. Um dos focos é a RSC-377, que terá serviços em uma extensão de 140 quilômetros, no trecho entre Alegrete e Santiago, com um investimento previsto de R$ 600 mil.

“As equipes do Daer já estão em campo, atuando com agilidade para sanar os problemas causados pelas intempéries", frisou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino. "A recuperação desses trechos é fundamental para restabelecer a segurança e a trafegabilidade, demonstrando nosso foco em entregar soluções rápidas e eficazes para a população.”