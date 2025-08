Logistique aposta em expansão no Sul do Brasil

Faltam poucos dias para a edição 2025 da feira Logistique e do Logistique Summit, eventos que se consolidaram entre os mais relevantes do Brasil nas áreas de logística, transporte multimodal, intralogística e comércio exterior. A feira e o congresso técnico serão realizados entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Eventos Júlio Tedesco, em Balneário Camboriú (SC), com uma estrutura ainda mais robusta e uma programação voltada aos principais desafios e oportunidades que o setor enfrenta diante do novo contexto econômico global, segundo informações da assessoria de comunicação do evento.

A expectativa para esta edição é ambiciosa: as estimativas de visitantes e expositores representa um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. A projeção de 150 marcas expositoras e 15 mil visitantes, acompanham o momento favorável da cadeia logística brasileira, impulsionada por investimentos em infraestrutura, digitalização e acordos comerciais estratégicos.

A programação do Logistique Summit - parte técnica do evento - vai reunir autoridades, executivos e especialistas para debater temas de alta relevância, como macroeconomia, geopolítica, integração regional, transição energética, sustentabilidade e inovação nos processos logísticos.

De acordo com Leonardo Rinaldi, CEO da Logistique 2025, a proposta deste ano é mais do que reunir empresas e apresentar soluções: é provocar o setor a refletir sobre o protagonismo do Brasil em uma nova configuração geoeconômica. "Enquanto o mundo navega por águas turbulentas, o Brasil pode se posicionar como um player estratégico em um tabuleiro econômico em constante transformação. O Logistique Summit surge como um fomentador de diálogos que apontem caminhos sólidos e sustentáveis para o mercado brasileiro", afirma.

A lista de palestrantes já confirmados reforça o peso e a diversidade temática do evento. Estarão presentes o estrategista e pesquisador do Center for Strategic and International Studies (CSIS), de Washington, Thiago de Aragão; o comentarista político e econômico da CNN Brasil, Caio Coppolla; o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto; o fundador da StartSe e Junior Borneli, entre outros nomes de destaque da economia, da tecnologia e da política nacional. Serão três palestras, painéis e apresentações que pretendem conectar experiências práticas com análises de tendências, políticas públicas e projeções globais.

A escolha de Balneário Camboriú como sede, oficializada no ano passado após a mudança de Joinville, também contribui para o posicionamento estratégico da feira. Situada no coração da Região Sul, a cidade oferece fácil acesso a rodovias federais, aos principais aeroportos do estado e ao Porto de Itajaí, além de estar próxima de um dos maiores entroncamentos logísticos do País. A infraestrutura da cidade e sua capacidade hoteleira complementam as vantagens para quem participa da feira.

Além disso, a região sul do Brasil tem se destacado nos indicadores econômicos, que reforçam o ambiente propício à realização de um evento de grande porte voltado à logística e ao comércio exterior.

Para Leonardo Rinaldi, o momento é oportuno para que o Brasil consolide sua presença em mercados estratégicos e lidere iniciativas de integração comercial mais ambiciosas. "Com um crescimento expressivo previsto para 2025 e uma nova sede já consolidada junto ao setor, a Logistique promete ser um evento imperdível para empresários, investidores e profissionais que buscam competitividade em um cenário em rápida transformação", conclui.

Mais do que uma feira de negócios, a Logistique 2025 se firma como uma plataforma de conteúdo, conexão e posicionamento internacional. Ao reunir os principais atores da cadeia logística e fomentar discussões de alto nível, o evento contribui diretamente para elevar o padrão de gestão, planejamento e inovação das empresas brasileiras em um mundo cada vez mais interdependente — e desafiador.