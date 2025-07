Aeroporto de Brasília é um dos melhores do mundo

O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, é o único representante brasileiro entre os dez melhores aeroportos do mundo no ranking AirHelp Score 2025. Apesar do bom desempenho da capital federal, que subiu para a quarta posição global, é o pior resultado do Brasil na história do levantamento. Em edições anteriores, o País chegou a emplacar quatro terminais no top 10 (em 2022 e 2023), número que caiu para dois em 2024 e agora se limita a apenas um.

O ranking é produzido pela AirHelp, uma empresa de tecnologia de viagens que oferece suporte a passageiros em casos de interrupções de voos. Segundo Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil, a variação dos aeroportos brasileiros no ranking está muito ligada à pontualidade dos voos, mas também à qualidade percebida pelos passageiros em serviços e infraestrutura.

Foi devido à pontualidade dos voos que o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek recebeu nota final 8,47. No item pontualidade, o local recebeu nota 8,6. A pontuação considera ainda a avaliação dos passageiros sobre qualidade do serviço (8,3) e alimentação e lojas (8,2).

A liderança do ranking ficou com o Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, seguido pelos aeroportos de Doha (Catar) e Riade (Arábia Saudita). O Brasil ainda figura no top 20 com os aeroportos de Belém (13º) e Santos Dumont, no Rio de Janeiro (17º). Confira mais abaixo o ranking completo.

Outros aeroportos brasileiros enfrentaram oscilações significativas no ranking, que este ano avaliou 250 aeroportos de 68 países com base em cerca de 13,5 mil avaliações de usuários e dados entre junho de 2024 e maio de 2025. O Santos Dumont teve a maior alta entre os nacionais, subindo 23 posições e entrando no top 20. Já Belém perdeu quatro lugares em relação à edição passada. O Aeroporto de Guarulhos, maior do País, ficou apenas em 61º lugar, e Congonhas apareceu na 63ª posição. Outros destaques incluem:

Fortaleza 24º

Galeão, no Rio 29º

Curitiba 46º

Recife 47º

Campinas 73º

Belo Horizonte 77º

Salvador 113º

Porto Alegre 216º

Segundo Barreto, a forte queda na classificação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, é reflexo do fechamento por meses em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

O AirHelp Score, publicado anualmente desde 2015, é reconhecido como uma das avaliações mais abrangentes e precisas de companhias aéreas e aeroportos, com o objetivo de auxiliar passageiros no planejamento de voos. O levantamento focou três categorias principais: pontualidade dos voos, opinião do cliente sobre a qualidade dos serviços oferecidos (incluindo equipe, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade da alimentação e lojas.