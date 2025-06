Azul inicia voos de Porto Alegre a Bariloche

A Azul segue com sua estratégia de conectar o maior número de cidades brasileiras com o mundo. Nessa linha, um novo voo decolou em 19 de junho, às 12h25min, do Aeroporto Internacional Salgado Filho direto para Bariloche, norte da Patagônia argentina - e reforça também a retomada do Rio Grande do Sul às rotas internacionais, após a tragédia climática que manteve o terminal gaúcho fechado por mais de cinco meses em 2024. As informações são da assessoria da Azul.

Com essa decolagem, serão ao todo 31 operações (considerando ida e volta) nos próximos meses, de 19 de junho a 24 de agosto, interligando Porto Alegre a um dos destinos mais procurados pelos clientes da Azul na alta temporada de inverno. A rota é inédita e reforça os voos da companhia para Bariloche - e que, atualmente, partem também de Viracopos (SP) e Confins (MG).

Os voos entre Porto Alegre e Bariloche terão partida em dois horários no período da tarde, todas as quintas-feiras, e sempre a bordo de aeronave Airbus A320, com capacidade para transportar 168 passageiros. A companhia espera ter sucesso semelhante ao registrado no ano passado, tanto em voos quanto em pacotes da Azul Viagens. Em 2024, a taxa de ocupação nas aeronaves ficou acima de 90%, por exemplo. Já os pacotes da operadora de Turismo da Azul, voltados especialmente a famílias, casais e praticantes de esportes de neve, registraram um crescimento na demanda de 1500%, em relação a 2023.

Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por ser ideal para a prática esportiva na neve, em suas várias estações de esqui. Para além disso, oferece diversas opções de passeios em belas paisagens, nos lagos andinos, em parques e vinícolas. Outra atração é a gastronomia argentina, com suas famosas parrillas, seus chocolates, seus vinhos premiados e até mesmo cervejas artesanais.

Mas não é só isso. "Apostamos em nossos bons resultados do ano passado para garantir não só o atendimento neste ano dessa alta demanda por esse destino argentino, como também para ampliar as possibilidades de acesso dos nossos clientes ao nosso vizinho. Também avaliamos o grande número de argentinos que buscam o nosso País nesses meses de inverno para, em contrapartida, aumentarmos os destinos nacionais, e prepararmos os nossos hubs para recebê-los", explica Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha. Segundo dados oficiais da Embratur, essa aposta em rotas que inspirem a vinda de visitantes internacionais - especialmente nossos hermanos - é bem acertada e providencial.

De janeiro a maio deste ano, o número de chegadas de turistas internacionais por aqui foi de 4,8 milhões - o que representa um crescimento de 49,7% em relação aos primeiros cinco meses de 2024. Entre esses milhões, a Argentina segue na liderança dos cinco países que mais se interessam pelo Brasil como destino de suas viagens: do total de visitantes, 2,2 milhões são argentinos, e respondem por um crescimento de 96,8% desses turistas em relação ao ano passado.